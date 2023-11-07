Ученые выяснили, какие меры по поддержанию здоровья замедляют старение
Исследования показали, что люди, которые контролируют восемь показателей здоровья, могут стареть медленнее, сообщает Daily Mail.
Исследователи полагают, что следование некоторым рекомендациям может сократить биологический возраст на шесть лет.
Меры, включенные в список, включают здоровое питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и достаточный сон. К четырем другим пунктам относятся контроль веса, поддержание низкого уровня холестерина и здорового кровяного давления, а также уровень сахара.
Эксперты говорят, что эти восемь мер способствуют хорошему здоровью сердца, что, в свою очередь, может замедлить темпы биологического старения.
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