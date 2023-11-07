Самарский врач рассказала о влиянии антиоксидантов на здоровье

Антиоксиданты занимают особое место в работе нашего организма. Их активные свойства и количество напрямую связаны с тем, насколько правильно мы питаемся и ведем свой образ жизни.

© Unsplash

ИА Sovainfо.ru узнало у самарского врача-дерматовенеролога, ассистента кафедры физиологии СамГМУ Полины Москвитиной, в каких продуктах содержатся полезные вещества и с какими болезнями они борются.

Видео дня

Основная функция антиоксидантов в нашем организме - борьба со свободными радикалами. Это активные формы кислорода (АФК) с электроном. Они появляются в клетках наших тканей в ходе биохимических реакций. В частности, негативные действия АФК специалист связывает с риском развития ишемической болезни сердца, сахарного диабета 2-го типа, катаракты и даже онкологии.

Также АФК вызывают оксидативный стресс. Его закрепляют напряженные состояния, нарушение питания, курение, воздействие ультрафиолетовых лучей, метан, пестициды и другие экологические токсины.

преждевременное старение,

нарушение памяти,

боли за грудиной - как правило, они связаны с ишемией, постоянное чувство усталости. Основные симптомы:

Полина Москвитина объяснила: - В большом количестве свободные радикалы АФК вредят здоровым клеткам, нарушая их структуру. Борьбой с ними в нашем организме занимаются антиоксиданты, которые нейтрализуют действие вредителей путем отдачи им свободного электрона.

По ее словам, прием антиоксидантов омолаживает в том числе наши внутренние органы. В основном полезные вещества содержатся в капусте, зеленом чае, ягодах и фруктах. Особенно ценятся цитрусовые. Они богаты витамином C - мощным источником антиоксидантов. Также они есть в витаминах группы A и E. Последний можно найти в миндале, арахисе, кукурузе, облепихе, шпинате и яйцах.

Врач-дерматовенеролог подчеркнула, что для пополнения антиоксидантов можно использовать пищевые добавки: - Более того, мы можем получить их нормальное количество с пищей. Но если образ жизни не позволяет потреблять достаточное количество антиоксидантов, можно заменить и биологически активными добавками.