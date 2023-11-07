Чем чреват дефицит и избыток витамина С

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, играет важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. О симптомах его недостатка и последствиях переизбытка рассказала эксперт, торговый представитель южнокорейской компании Елена Комогорова.

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Эксперт пояснила, что недостаток витамина C в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Одним из наиболее известных проявлений является цинга — заболевание, характеризующееся кровоточивостью десен и плохим заживлением ран. Кроме того, у человека может возникать слабость, усталость, апатия, он больше подвержен заражению вирусами.

Недостаток витамина C может быть вызван неправильным рационом питания, наличием вредных привычек. Также дефицит витамина С часто возникает у людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как рак или сахарный диабет.