Чем чреват дефицит и избыток витамина С
Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, играет важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. О симптомах его недостатка и последствиях переизбытка рассказала эксперт, торговый представитель южнокорейской компании Елена Комогорова.
Эксперт пояснила, что недостаток витамина C в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Одним из наиболее известных проявлений является цинга — заболевание, характеризующееся кровоточивостью десен и плохим заживлением ран. Кроме того, у человека может возникать слабость, усталость, апатия, он больше подвержен заражению вирусами.
Недостаток витамина C может быть вызван неправильным рационом питания, наличием вредных привычек. Также дефицит витамина С часто возникает у людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как рак или сахарный диабет.
Комогорова добавила, что переизбыток витамина С встречается гораздо реже, но также имеет негативные последствия для организма. Высокие дозы витамина C могут вызывать диарею, тошноту и расстройство желудка. Кроме того, повышается риск образования камней в почках, передает Pravda.ru.