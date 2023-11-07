Сомнолог объяснила, почему ночью нельзя закрывать шторы

Сомнолог Софья Черкасова призвала россиян не закрывать на ночь плотно шторы. Это может негативно сказаться на качестве сна.

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«Что же касается блэкаута и плотных штор на ночь, то если окно – единственный источник вентиляции, может создаваться эффект духоты», – отметила врач.

Софья Черкасова добавила, что при плотно задернутых на ночь шторах следует использовать климатическое оборудование для поступления в комнату свежего воздуха. Летом – кондиционеры, а зимой – бризеры.

Отличной альтернативой плотным занавескам будет и обычная маска для глаз.

Сомнолог подчеркнула, что в холодное время года достаточно темно даже в 8–9 часов утра. Поэтому даже распахнутые шторы никак не помешают насладиться крепким сном.