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Сомнолог объяснила, почему ночью нельзя закрывать шторы

Сомнолог Софья Черкасова призвала россиян не закрывать на ночь плотно шторы. Это может негативно сказаться на качестве сна.

Сомнолог объяснила, почему ночью нельзя закрывать шторы
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«Что же касается блэкаута и плотных штор на ночь, то если окно – единственный источник вентиляции, может создаваться эффект духоты», – отметила врач.

Софья Черкасова добавила, что при плотно задернутых на ночь шторах следует использовать климатическое оборудование для поступления в комнату свежего воздуха. Летом – кондиционеры, а зимой – бризеры.

Отличной альтернативой плотным занавескам будет и обычная маска для глаз.

Сомнолог подчеркнула, что в холодное время года достаточно темно даже в 8–9 часов утра. Поэтому даже распахнутые шторы никак не помешают насладиться крепким сном.

При этом если нужно спать в светлое время суток, то лучше шторы все-таки закрыть, потому что дневной сон длится от 15 до 25 минут, передает «Общественная Служба Новостей».