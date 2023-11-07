Хурму не следует есть пожилым людям, страдающим от сахарного диабета или заболеваний пищеварительной системы, рассказала "Москве 24" врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Хурма обладает высоким гликемическим индексом и может влиять на уровень сахара в крови, поэтому диабетикам не рекомендуется ее есть.

"Хурма имеет волокнистую структуру, это все-таки грубая пища. Поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта", — говорит Мухина.

Хурму не следует употреблять и при наличии аллергии или непереносимости этого фрукта.

Мухина отмечает, что пожилой человек может есть хурму, если он абсолютно здоров. И этот фрукт полезен — в нем много железа, калия, йода, магния и витамина А.