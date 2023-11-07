Врач дал советы аллергикам

Врач доказательной медицины Олег Абакумов дал аллергикам несколько советов по выживанию в мире, где, к сожалению, не всегда получается скрыться от раздражающих организм аллергенов.

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«Завели котика - и на следующий день плачете хуже, чем от лука? Каждая уборка - это чахотка от пыли? Не переживайте, есть способы бороться с такой реакцией», - сообщил он в своем Telegram-канале.

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Абакумов посоветовал обратить внимание на один из действенных способов утихомиривания аллергии - АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия). Ее рекомендуют многие профильные специалисты. В ходе процедуры в организм вводится возрастающая доза аллергена, провоцирующего слезы и чихание. Дозы можно получать путем инъекций или таблеток под язык.

«АСИТ существует с 1911 года, она научно доказана. Ученый Леонард Нун вводил пациентам с сенной лихорадкой экстракт пыльцы. В результате их чувствительность к аллергену снижалась. В 50-е годы еще один врач провел клиническое исследование: вводил пациентам экстракт и пустышку. От второй эффекта не было», - объяснил специалист.

Перед процедурами необходимо определить, на что случается аллергическая реакция. Это делается с помощью кожного теста или анализов крови на специфические антитела (IgE).

Доктор Абакумов предупредил, что кожные тесты противопоказаны при беременности и в тот период, когда у пациента наблюдается аллергическое обострение. А АСИТ, в свою очередь, не подходит людям с онкологией, тяжелыми психическими расстройствами, СПИДом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и при приеме ингибиторов МАО в комбинации с симпатомиметиками.

Если выбрать вариант с таблетками или каплями, жизнь улучшится через 3-4 месяца. Суммарно терапия займет около трех лет, вдобавок придется соблюдать диету. АСИТ с инъекциями проводится в два этапа: сначала доза вводится 1-3 раза в неделю на протяжении полугода. Потом наступает фаза плато с уколами 1 раз в месяц в течение 3-5 лет.