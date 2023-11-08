Омега-3 оказались полезны для сердца и репродуктивной системы мужчин

По словам Кабанова, омега-3 особенно полезны для мужчин, так как профилактируют развитие диабета, болезней сердца, а особенно инфарктов, укрепляют стенки артерий и снижают уровень холестерина. Но эти вещества полезны и для репродуктивного здоровья мужчин: снижают риск развития простатита, усиливают выработку мужских половых гормонов.