Врач пояснила, чем опасно длительное применение сосудосуживающих спреев

Порой заложенность носа переносить настолько сложно, что многие люди бегут в аптеку за сосудосуживающими препаратами: спреями, каплями. Однако такое самолечение может только навредить. Об этом рассказала врач общей практики Мария Беляева.

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Она пояснила, что при длительном использовании сосудосуживающих препаратов возникает медикаментозный ринит.

— Это состояние, затрагивающее только полость носа и возникающее вследствие привыкания к препаратам. Заболевание не связано с сезоном и общим состоянием организма, — пояснила она в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для лечения медикаментозного ринита назначают промывание или орошение полости носа солевыми растворами, также полезна физиотерапия. В далеко зашедших случаях возможно хирургическое лечение.

Беляева уточнила, что применение сосудосуживающих препаратов возможно только при острой стадии респираторного заболевания.

В свою очередь врач-оториноларинголог Владимир Зайцев добавил, что при использовании капель и спреев для носа необходимо четко следовать инструкции в дозировании, во-вторых, такие капли можно использовать строго не больше 3-5 дней, передает Царьград.