Биолог Наполов: калину не рекомендуется есть беременным

Калина и клюква — две по-настоящему осенние ягоды. Их обычно собирают уже поздней осенью, а то и после первых заморозков. Обе ягоды не назовёшь сладкими и вкусными, поэтому в свежем виде их едят редко. Но это не отменяет их ценных свойств.

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О пользе калины и клюквы, а также о противопоказаниях, Life.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

Наполов объяснил, что клюква — это растение, которое обладает уникальными свойствами. Вот некоторые из них:

жаропонижающий эффект;

прохладительное действие;

заряжает витаминами;

нормализует пищеварение;

даёт мочегонный и бактерицидный эффекты;

снижает давление и защищает сердце и сосуды.

Несмотря на всю пользу, налегать на клюкву стоит не всем. Эксперт отметил, что людям с повышенной кислотностью в желудке, болезнями печени и гипотоникам клюкву лучше не есть. У кого слабая зубная эмаль, тем тоже лучше воздержаться от употребления этой ягоды. Детям можно давать клюкву только после трёх лет и то по чуть-чуть.

Калина — ещё одна чудо-ягода. Она полезна при простудах, защищает сердце, лечит кашель, а также поможет при бессоннице и может успокоить нервы. Правда, у неё много и противопоказаний. Её также нельзя людям с низким давлением, повышенной кислотностью, а ещё беременным. Под запретом эта ягода также при артрите, подагре, мочекаменной болезни и тромбофлебите.