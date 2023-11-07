7 мифов и фактов о глютене, которые вам нужно знать

Зачастую отказываться от глютена имеет смысл, только если у вас целиакия. В этом случае при употреблении пищи с глютеном вы действительно можете столкнуться с болью в животе, запором, усталостью, потерей веса.

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Вот какие утверждения о глютене являются мифами, а какие - правдой.

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Миф: продукты, содержащие глютен, вредны для здоровья. Людям с целиакией и с непереносимостью глютена без целиакии отказ от глютена действительно может помочь. Но для всех остальных подобные продукты будут очень полезны. К примеру, рожь и ячмень дают организму клетчатку, витамины и минералы.

Факт: употребление глютена добавляет в рацион больше белка. Глютен - это белок. Он содержится в таких продуктах, как пшеница, рожь, ячмень и тритикале.

Миф: употребление глютена приводит к увеличению веса. При похудении важно именно качество еды. То есть лучше замените продукты, содержащие глютен и пустые калории, на цельную и богатую питательными веществами пищу. Сам же глютен к набору лишних килограммов не приводит.

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Факт: не существует диагностического теста на чувствительность к глютену. Но существуют тесты, определяющие наличие аллергии на пшеницу и целиакии. Также тестирование на непереносимость глютена без целиакии включает уколы кожи, анализы крови, эндоскопию.

Миф: если вы считаете, что у вас повышенная чувствительность к глютену, то нужно немедленно исключить его из рациона. Для того чтобы сдать анализы на наличие целиакии, вам нужно перед этим съедать пару порций глютена (около двух ломтиков цельнозернового хлеба) каждый день. Длительность такого варианта питания - шесть-восемь недель.

Факт: существуют «гены» целиакии. У людей с целиакией есть один или сразу два гена, связанных с этим состоянием. Это гены HLA DQ2 и DQ8.

Миф: чувствительность к глютену - распространенная и более лёгкая форма целиакии. Целиакия - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует кишечник при наличии в нём глютена. При чувствительности к глютену не вырабатываются те же самые антитела к глютену, не происходит такого же повреждения кишечника, нет повышенной кишечной проницаемости.