Нарколог назвал эффективные методы борьбы с похмельем

Врач-нарколог Даниил Петров рассказал, что нельзя делать во время похмелья. Он также перечислил эффективные народные средства от этого недуга.

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«Советы заняться физическим трудом или сходить в баню «пропариться как следует» могут привести к очень опасным последствиям. Серьезная физическая нагрузка или экстремальная температура приведет к сгущению крови и нарушению работы сердца и других органов», – отметил медик.

Кроме того, во время похмелья стоит отказаться от употребления крепкого кофе и чая. Лучше всего пить некрепкий сладкий чай, по желанию в него можно добавить лимон или мед.

При этом опохмеляться алкоголем ни в коем случае не стоит. Даниил Петров отметил, что это является прямым путем к алкогольной зависимости с дальнейшим ухудшением состояния.

Среди полезных народных методов борьбы с похмельем врач назвал огуречный рассол без уксуса. Он поможет нормализовать водно-электролитный баланс в организме и устранит обезвоживание.

Также справиться с последствиями попойки поможет нежирный куриный бульон. Он поможет снять спазм и дискомфорт, а также восполнит дефицит питательных веществ.