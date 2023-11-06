Названы два продукта для здоровья мозга после 40 лет

С возрастом многие когнитивные функции снижаются, в частности концентрация внимания, память, уровень энергии и многое другое. Также появляются проблемы со сном из-за целого ряда факторов, включая гормональные сдвиги.

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Диетолог Кэтрин Джервасио рассказала, употребление каких продуктов поможет сохранить остроту мозга, бодрый дух и крепкий сон, пишет американское издание She Finds.

Жирная рыба

Рыба — один из самых полезных продуктов в мире. Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, не только богата полезными жирами, которые помогают поддерживать тело в отличной форме, но и способна творить чудеса с концентрацией внимания и настроением.

— Жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье мозга и уменьшают воспаление. Это позитивно влияет на настроение и помогает сосредоточиться, — объяснила Джервасио.

Она посоветовала включать жирную рыбу в рацион 2–3 раза в неделю: лучше всего готовить ее на гриле или запекать и есть с салатами и другими продуктами с высоким содержанием клетчатки.

Особенно рекомендуется заменить рыбой красное мясо, так как оно вызывает воспалительные процессы и негативно сказывается как на теле, так и на мозге.

Орехи и семечки

Добавляете ли вы их в овсянку, посыпаете йогурт, салаты или просто перекусываете горстью между приемами пищи, орехи и семечки — это продукты, пользу от которых не стоит недооценивать, особенно в том, что касается здоровья мозга.

Орехи и семечки не только придают энергию, повышают концентрацию внимания и рассеивают туман в мозгу, но и помогают выспаться.