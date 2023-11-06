Какие пищевые добавки нельзя принимать одновременно

Многие из нас покупают различные витаминные и минеральные добавки, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Но некоторые из них принимать в одно и то же время не рекомендуется.

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Доктор Адам Сайеди, основатель Herb+, рассказал, какие витамины и минералы опасно принимать вместе.

Витамин К и разжижители крови. В этом случае препараты, разжижающие кровь (вроде варфарина), могут повысить риск образования тромбов. Предупреждают об этом и специалисты из клиники Кливленда.

Железо и зелёный чай. Катехины в составе зелёного чая могут препятствовать усвоению железа из продуктов растительного происхождения. Лучше употреблять такой чай отдельно от приёма добавок железа. Кроме того, чай тоже теряет свои антиоксидантные свойства, когда вы его пьёте вместе с этими добавками.

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Кальций и железо. Принимать их одновременно может быть рискованно. Всё потому, что эти вещества конкурируют за усвоение в организме. Лучше принимайте железо и кальций в разное время дня или с интервалом в один-два часа.

Кальций и магний. Они тоже конкурируют за усвоение в организме человека. Кроме того, их эффективность снижается, если их принимать одновременно.