Диетолог назвал незаменимый для мужчин овощ

Врач диетолог Майкл Мосли назвал овощ, который обладает удивительными свойствами. Этот доступный продукт является натуральным афродизиаком.

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Речь идет о свекле. Овощ богат нитратами, которые преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает расширение кровеносных сосудов.

Такое свойство свёклы снижает кровяное давление, а также улучшает приток крови, в том числе к половым органам. Майкл Мосли в беседе с The Sun сравнил корнеплод с виагрой, которая повышает чувствительность организма к оксиду азота.

Механизм точно такой же, как и в виагре. Виагра приводит к высвобождению оксида азота и расширению кровеносных сосудов, но в основном вокруг гениталий.