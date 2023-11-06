Механизм точно такой же, как и в виагре: диетолог назвал незаменимый для мужчин овощ
Врач диетолог Майкл Мосли назвал овощ, который обладает удивительными свойствами. Этот доступный продукт является натуральным афродизиаком.
Речь идет о свекле. Овощ богат нитратами, которые преобразуются бактериями во рту в оксид азота. Это вызывает расширение кровеносных сосудов.
Такое свойство свёклы снижает кровяное давление, а также улучшает приток крови, в том числе к половым органам. Майкл Мосли в беседе с The Sun сравнил корнеплод с виагрой, которая повышает чувствительность организма к оксиду азота.
Механизм точно такой же, как и в виагре. Виагра приводит к высвобождению оксида азота и расширению кровеносных сосудов, но в основном вокруг гениталий.
Врач добавил, что римляне использовали свёклу в качестве афродизиака.
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