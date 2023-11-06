Диетолог назвал три перекуса для похудения и профилактики рака

Диетолог Оук назвал три полезных перекуса для похудения и профилактики рака
Поддержание здорового веса не только улучшает внешний вид, но и играет решающую роль в снижении риска различных заболеваний, включая онкологические.
Доктор Филип Оук назвал три перекуса, которые подходят для похудения и снижения риска развития рака, пишет американское издание She Finds.
Ягоды
Ягоды, в частности клубника, черника, малина и ежевика, являются источником питательных веществ и обладают многочисленными преимуществами для здоровья.
— Ягоды богаты антиоксидантами, такими как витамин С и эллаговая кислота. Эти соединения были исследованы на предмет их потенциальных противораковых свойств. Кроме того, ягоды низкокалорийны и богаты клетчаткой, они помогают быстро насытиться и при этом снижают общее потребление калорий, — пояснил Оук.
Регулярное употребление этих вкусных и питательных продуктов может стать отличным способом улучшить общее состояние здоровья.
Миндаль
Миндаль — это орех, который ассоциируется как с потерей веса, так и со снижением риска развития рака. Несмотря на относительно высокую калорийность, миндаль стоит включить в рацион для похудения, так как в нем много полезных жиров, белка и клетчатки.
— Миндаль помогает контролировать вес, так как обеспечивает долгое чувство сытости, а также снижает риск развития некоторых видов рака. Антиоксиданты в составе борются с окислительным стрессом, фактором риска развития нескольких видов рака, — отметил Оук.
Чипсы из капусты кале
Чипсы из кудрявой капусты — полезная закуска с уникальным вкусом и текстурой. При запекании или обезвоживании листья становятся хрустящими, горьковато-землистыми на вкус с оттенком естественной сладости.
— Капуста богата витаминами и антиоксидантами, которые, как известно, борются со свободными радикалами, вызывающими рак. Волокнистая природа овоща также способствует снижению веса, обеспечивая ощущение сытости и снижая вероятность переедания, — рассказал доктор.