Врач предупредила о вреде картофеля

Врач Неумолотова предупредила об опасности картофеля
Картофель – распространенный в России овощ, который можно встретить на каждом столе. Клубни содержат важные аминокислоты, цинк, кремний, магний, хром, калий, витамины C и витамины группы В, а также фолиевую кислоту и другие полезные для организма вещества, напоминает главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова.
Однако получить всю пользу овоща можно только в том случае, если правильно его приготовить. Так, при длительной термической обработке все полезные свойстыва картофеля улетучиваются, поэтому лучше всего его готовить в мундире.
Употребление картофеля как самостоятельного блюда нежелательно из-за высокого гликемического индекса, говорит врач. Кроме того, картофель довольно калорийный.
Но опаснее всего употреблять в пищу картофель, который хранился слишком долго. В таком случае в овоще выделяется соланин, способный вызывать отравление, тошноту, диарею и боли в животе, пишет 74.Ru.