Врач предупредила о вреде картофеля

Картофель – распространенный в России овощ, который можно встретить на каждом столе. Клубни содержат важные аминокислоты, цинк, кремний, магний, хром, калий, витамины C и витамины группы В, а также фолиевую кислоту и другие полезные для организма вещества, напоминает главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова.

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Однако получить всю пользу овоща можно только в том случае, если правильно его приготовить. Так, при длительной термической обработке все полезные свойстыва картофеля улетучиваются, поэтому лучше всего его готовить в мундире.

Употребление картофеля как самостоятельного блюда нежелательно из-за высокого гликемического индекса, говорит врач. Кроме того, картофель довольно калорийный.