Уролог рассказал о неожиданном способе повысить мужское либидо

На продуцирование мужского либидо оказывает влияние большое количество факторов. К их числу может относиться нехватка сна, стресс, курение и алкоголь. О необычном способе повысить либидо рассказал уролог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Андрей Смирницкий.

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Исследования, на которые ссылается врач, доказали, что физические нагрузки в течение трех месяцев могут на 36 процентов повысить уровень тестостерона у мужчин. Отмечается, что даже час физической активности, к которой может относиться рубка дров, способен повысить показатель гормона на 48 процентов.

Андрей Смирницкий подчеркнул, что каждодневные небольшие тренировки на велотренажере на протяжении нескольких месяцев тоже могут увеличить показатель тестостерона на 17 процентов, рассказал врач RG.ru.