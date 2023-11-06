5 витаминов и минералов, которые дадут энергию зимой

В холодное время года многие ощущают себя более вялыми и уставшими. Это связано с тем, что световой день становится меньше и времени на свежем воздухе мы проводим тоже меньше.

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Зимой может возникнуть соблазн повысить уровень своей энергии при помощи кофе и энергетиков. Но есть вариант ещё лучше - это приём специальных витаминов и минералов.

Фиахра Ломбард, менеджер по разработке продуктов в Natures Aid, назвала пять лучших пищевых добавок для увеличения уровня энергии. Это витамины B5, B12, C, железо, магний.

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Витамин B5 играет ключевую роль в выработке энергии и уменьшении усталости. Также он поддерживает работу мозга, синтез витамина D и нейротрансмиттеров.

Витамин В12 помогает в работе нервной системы, обеспечивает психологическое благополучие, способствует образованию эритроцитов, укрепляет иммунную систему.

Приём магния поможет не только почувствовать себя энергичнее. Он также поддерживает в норме состояние мышц, костей, зубов.

Низкий уровень железа может привести к ощущению усталости и слабости. Что касается витамина С, то он имеет важное значение для энергетического обмена, выработки коллагена, функционирования нервной системы, усвоения железа.