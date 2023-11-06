Как отсрочить седину: 4 полезных совета

Появление преждевременной седины может быть связано со снижением выработки меланина — пигмента, ответственного за цвет волос. Если становиться седовласой не входит в ваши планы, прислушайтесь к следующим советам.

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Питайтесь правильно

Сбалансированная диета, включающая продукты, богатые витамином А, витаминами группы В (особенно биотином) и минералами, такими как медь и цинк, может быть полезной для сохранения цвета волос. Витамины и минералы играют важную роль в выработке меланина, поэтому правильное питание имеет решающее значение как для здоровья волос, так и для их цвета.

Защитите волосы от солнца

Длительное пребывание на солнце приводит к повреждению волос и, как следствие, потере меланина. Использование средств для волос с защитой от ультрафиолета или ношение головного убора может помочь защитить волосы от вредных ультрафиолетовых лучей.

Делайте массаж головы

Массаж кожи головы полезен для усиления выработки меланина за счет улучшения кровообращения в волосяных фолликулах — осталось только подобрать подходящую технику. Кроме того, массаж поможет снизить стресс, но об этом следующий совет.

Контролируйте стресс