Врач рассказала, когда надо есть яблоки, чтобы они не пошли во вред
Яблоки, увы, не так безобидны, как кажется. Однозначно полезным перекусом этот фрукт считать нельзя. Почему — объясняет в личном блоге врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Яблоки, как и любые другие фрукты, нужно употреблять только в качестве десерта. То есть после приема пищи. В этом есть и стоматологическая правда: твердые фрукты помогают очищать зубы», — утверждает доктор.
Однако перекусывать только фруктами скорее вредно, чем полезно.
«Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна). Так что в перерыве от работы можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко», — считает специалист.
Вдобавок сладкое сильно стимулирует центр голода, а значит, если не добавите к фруктам что-нибудь еще, во время следующего приема пищи вы можете съесть значительно больше, чем планировали.