Врач рассказала, когда надо есть яблоки, чтобы они не пошли во вред

«Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна). Так что в перерыве от работы можно съесть, допустим, яйцо, а потом и яблочко», — считает специалист.