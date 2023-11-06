Правило 10 000 шагов в день: сколько нужно ходить на самом деле

Для всех, кто интересуется нормативами ходьбы, уже давно не секрет: 10 000 — условная норма. Впрочем, ее миру явили не врачи и ученые, а японские маркетологи.

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Шагомер с говорящим названием «счетчик десяти тысяч шагов» в Стране восходящего солнца выпустили еще в 1965 году. Реклама успешно внушила широкой общественности, что именно отметки в десять тысяч нужно достигать каждый день. Но сколько же нужно ходить на самом деле?

Всемирная организация здравоохранения ежедневную активность измеряет не шагами, а минутами. По версии организации, для сохранения здоровья необходимо выделять по 300 минут в неделю на умеренную физическую нагрузку или по 150 минут на интенсивные упражнения. Если речь идет о ходьбе, это примерно 43 минуты в день.