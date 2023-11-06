Эндокринолог назвала лучший продукт для работы кишечника

Сидячая работа, недостаток воды, перекусы на бегу, рафинированная еда с малым количеством клетчатки - все это нарушает работу кишечника. Возникают запоры, а вместе с ними накапливается интоксикация и ухудшается иммунитет. Врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, как нужно скорректировать рацион, чтобы наладить работу кишечника.

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"Запоры стали беспокоить все больше людей. Для профилактики и лечения этого недуга часто достаточно просто добавлять определенные продукты в свой рацион", - сообщила доктор Павлова в своем Telegram-канале.

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Доктор составила рейтинг продуктов, положительно влияющих на перистальтику, и рассказала, как их правильно есть.

1. Псиллиум, или шелуха семян подорожника

"Одно из самых популярных средств от запора. Представляет из себя клетчатку (сложные углеводы), недостаток которой часто приводит к проблемам со стулом. Исследования показали, что псиллиум немного эффективнее чернослива, но при этом уступает киви. К тому же добавки с клетчаткой могут вызвать метеоризм", - поясняет доктор Павлова.

Она напоминает: если вы используете псиллиум, то обязательно пейте много воды - стакан на одну-две чайных ложки шелухи (ее нужно разводить в воде).

2. Чернослив

Сливовый сок (всего 54 мл/день) способствует более мягкой консистенции стула. Помогает и сушеная слива - при условии, что сухофрукты запивают водой (300 мл на 120 г ежедневно).

3. Ржаной хлеб

Семь ломтиков в день увеличили частоту стула у испытуемых, но усугубили метеоризм, что можно объяснить высоким содержанием в ржаном хлебе фруктана и фруктозы, способствующих образованию газов.

4. Минеральная вода (0,5 - 1 л/день)

Вода с высоким содержанием магния также улучшает перистальтику.

5. Инжир

300 г инжирной пасты в день на протяжении восьми недель помогают размягчить стул. Но это очень калорийно. Тем не менее, именно инжир включают в жевательные кубики, которые действуют как натуральное слабительное средство.

6. Киви

"Этот фрукт показал лучшие результаты среди всех претендентов. Киви богаты растворимыми и нерастворимыми волокнами, увеличивают содержание воды в стуле и объем толстой кишки. Плоды содержат протеолитический фермент актинидин, который, как показали исследования на животных, ускоряет опорожнение желудка и перистальтику кишечника. Киви также может оказывать бифидогенное (нормализация флоры толстой кишки) и противовоспалительное действие. Для наилучшего эффекта рекомендуется употреблять две-три штуки в день, можно прямо с кожицей", - советует доктор.

Павлова предупреждает: если есть киви одновременно с молочными продуктами, например, творогом, то фрукт может горчить, поскольку вступает в реакцию с белками, в том числе, с казеином.