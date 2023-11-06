Медики составили топ-5 видов полезного мяса

На первом месте идет куриная грудка без кожи, в которой низкое содержание холестерина и жира. Индейка также полезна без шкуры. Отдельные части свинины тоже могут быть нежирными, полезными и содержать очень мало насыщенных жиров. Перед приготовлением нужно обрезать весь видимый жир. Также можно употреблять небольшое количество красного мяса — круглый стейк с низким содержанием холестерина и насыщенных жиров.