Эндокринолог: сладости на ночь не стоит есть из-за всплеска инсулина

Нередко бывает такое, что вечером или в ночи тянет прокрасться на кухню и утащить оттуда что-то сладенькое. Казалось бы, ну от маленькой конфетки ничего же не будет? Однако медицинский эксперт уверяет в обратном: сахар запустит выработку гормона инсулина — и всё, поздно пить боржоми.

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Как объяснила эндокринолог Зухра Павлова, в течение дня у человека вырабатываются различные гормоны, в том числе и инсулин. Чем сильнее он синтезируется, тем активнее будет откладываться жирок на боках. К вечеру его работа обычно спадает, но вот сладкое как раз начинает стимулировать его выработку.

Именно поэтому сладкое вечером нельзя ни в коем случае, если не хочется, чтобы талия была как у кота Виталия. Лучше оставить вкусняшки на первую половину дня, а высшим пилотажем будет вообще отказаться от сладкого. Но если без сахара и жизнь не мила, что есть хорошая альтернатива — тёмный шоколад (70% какао-бобов и выше).

Можно взять кубик и медленно его рассасывать, не запивая кофе, чаем или водой. Врач напомнила, что поздние перекусы ещё и стимулируют центр голода. Поэтому все медики советуют прекращать ужины и ночные дожоры за 2–3 часа до сна, а лучше — ещё раньше. Почему нельзя наедаться на ночь? Это чревато : бессонницей; проблемами с ЖКТ; лишним весом; расстройством пищевого поведения, которое вовремя не заметили, списывая на голод.