Врач назвала привычки, которые помогут поддержать иммунитет осенью

В осенние месяцы снижается иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям. Врач-терапевт высшей категории, врач кардиолог клиники «Инвитро» Анна Чугунникова рассказала, какие привычки помогут поддержать иммунитет.

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В первую очередь, нужно высыпаться и соблюдать режим дня – важно спать не менее семи часов. Также нельзя забывать о физической активности: даже простая ходьба поможет держать организм в тонусе.

Обратите внимание на рациональный режим труда и отдыха. Обязательно отдыхайте и находите время для хобби так как это помогает снять хронический стресс, которому подвержены многие современные люди.