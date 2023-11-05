Врач назвала привычки, которые помогут поддержать иммунитет осенью
В осенние месяцы снижается иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям. Врач-терапевт высшей категории, врач кардиолог клиники «Инвитро» Анна Чугунникова рассказала, какие привычки помогут поддержать иммунитет.
В первую очередь, нужно высыпаться и соблюдать режим дня – важно спать не менее семи часов. Также нельзя забывать о физической активности: даже простая ходьба поможет держать организм в тонусе.
Обратите внимание на рациональный режим труда и отдыха. Обязательно отдыхайте и находите время для хобби так как это помогает снять хронический стресс, которому подвержены многие современные люди.
Нужно соблюдать питьевой режим, регулярно употреблять овощи, фрукты, ягоды и зелень, а также продукты, с высоким содержанием белка и витамином С. При этом лучше исключить сладкое, мучное и газировки.