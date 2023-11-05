EveryDay Health: специалист назвал пять последствий злоупотребления алкоголем

Доктор Хайди Грин со ссылкой на научные исследования назвал во время беседы с журналистами портала EveryDay Health пять последствий чрезмерного употребления алкоголя. Так, как запойное, так и тяжелое пьянство могут вызывать процесс модификации генов, называемый метилированием. В результате меняются два гена у заядлых алкоголиков и сильно пьющих людей, что приводит к появлению повышенной тяги к алкоголю. Кроме того, алкоголь увеличивает риск некоторых видов рака, включая те, которые поражают полость рта, горло, печень и грудь.

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Также чрезмерное употребление изменяет состав микроорганизмов в кишечнике. Нарушения в работе этих колоний бактерий могут повлиять не только на пищеварение, но и на другие аспекты здоровья, в частности на иммунитет.