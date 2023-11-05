Перечислены виды красного мяса, понижающие холестерин

Диетологи из Йельской медицинской школы сообщили, что некоторые виды красного мяса не повышают холестерин вопреки распространенному мифу, и даже могут его понижать. Результаты исследования, на которые ссылаются специалисты, были опубликованы в журнале MeatScience.

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Так, в нежирном говяжьем фарше, стейке из говяжьей вырезки, свиной вырезке, бараньих отбивных и телятине содержится малое количество насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Именно поэтому их можно включить в диету с низким содержанием холестерина.

Кроме того, в мясе много белка, который способствует уменьшению "плохого" холестерина. Также в нем большое количество магния, железа и других полезных микроэлементов для организма.