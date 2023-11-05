Названы два вида семян, которые помогут похудеть и защитят от рака

Существует огромный выбор семян, которые улучшают вкус блюд и полезны для здоровья.

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Диетолог Мину Баладжи назвала два вида для поддержания стройности и защиты от рака, пишет американское издание She Finds.

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Льняное семя

Льняное семя обладает тонким ореховым вкусом и нежной, слегка хрустящей текстурой. Эти крошечные семечки богаты растворимой клетчаткой, которая способствует ощущению сытости и помогает контролировать аппетит. Более того, льняные семена содержат лигнаны, природные соединения с антиоксидантными свойствами, которые были связаны со снижением риска развития рака.

— Льняные семена — источник альфа-линоленовой кислоты (ALA), разновидности омега-3 жирных кислот. Омега-3 были связаны с уменьшением воспаления в организме, которое, как известно, способствует развитию рака. АЛК, содержащаяся в семенах льна, помогает подавить рост раковых клеток, особенно при раке молочной железы, простаты и толстой кишки, — объяснила диетолог Баладжи.

Она также отметила, что льняные семена богаты пищевыми волокнами, которые являются ключевым фактором снижения веса, так как способствуют ощущению сытости и ограничивают потребление калорий. Кроме того, клетчатка играет решающую роль в стабилизации уровня сахара в крови, смягчении внезапной тяги к еде и склонности к перееданию.

Эксперт посоветовала употреблять семена в измельченном виде: добавить столовую ложку молотых льняных семян в утренний смузи, йогурт или овсянку. Также можно добавлять льняное семя в выпечку.

Семена чиа

Семена чиа имеют нежный ореховый вкус и желеобразную текстуру при замачивании в жидкости. Эти крошечные семечки очень полезны для здоровья, особенно для тех, кто стремится похудеть.

Семена чиа, богатые пищевыми волокнами, помогают контролировать аппетит, увеличиваясь в объеме в желудке и создавая ощущение сытости.

— Как и льняное семя, семена чиа — источник омега-3 жирных кислот. Эти полезные жиры уменьшают воспаление и играют важную роль в профилактике рака, подавляя рост раковых клеток. Семена чиа богаты антиоксидантами, включая кверцетин, хлорогеновую кислоту и кофейную кислоту, которые помогают бороться с окислительным стрессом. Это может снизить риск развития рака молочной железы, печени, поджелудочной железы и колоректального рака, — рассказала специалист.

Она также добавила, что семена чиа впитывают жидкость и набухают, образуя гелеобразную текстуру. Они дают ощущение сытости, способствуя снижению веса за счет сокращения общего потребления калорий.

Один из способов включить семена чиа в здоровую диету — приготовить пудинг.

— Приготовьте простой пудинг с чиа, смешав семена с молоком на ваш выбор (например, миндальным или кокосовым). Поставьте его на ночь в холодильник. Подсластите натуральными фруктами или ягодами, посыпьте орехами, — посоветовала рекомендует Баладжи.