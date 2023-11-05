10 продуктов, которые способствуют поддержанию иммунитета осенью

Диетолог Мэгги Михальчик со ссылкой на научные исследования назвала десять продуктов, которые поддерживают иммунитет осенью. Список продуктов опубликовал портал Huffpost.

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Среди них тыква, мед, цветная капуста, брюссельская капуста, тыква-акорн, яблоки, груши, клюква, а также куркума и мускатный орех. Все эти продукты богаты витаминами С, В и А, антиоксидантами, минералами и флавоноидами. Все эти вещества подавляют воспаление в организме и способствует усилению иммунитета.

Так, например, чашка тыквы содержит около 200% от ежедневной потребности в витамине А, а мед является натуральным средством от кашля. Яблоки и груши являются отличным источником клетчатки и витамина С в дополнение к калию, витамину К, марганцу и различным витаминам группы В.