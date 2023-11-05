7 признаков, что вы едите слишком много сахара

Многие любят сахар. Но специалисты рекомендуют его потреблять в умеренных количествах. Что же происходит с организмом, когда человек ест слишком много сладкого?

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Постоянно хочется сахара. Связано это с тем, что при высоком потреблении сахара возникают скачки уровня глюкозы в крови. Такое происходит, когда вы едите продукты с высоким гликемическим индексом (то есть с большим количеством сахара).

Уровень энергии колеблется. Это может быть вызвано скачками уровня сахара в крови. Вы будете ощущать то гиперактивность, то внезапно усталость.

Проблемы с зубами. Сахар - основная причина разрушения зубов и кариеса.

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Набирается вес. При регулярном употреблении большого количества сахара вы можете заметить, что потолстели. Важно понимать, что добавленный сахар - это пустые калории. То есть он не обеспечивает организм питательными веществами.

Хроническая боль. Слишком много сахара и жиров приводят к усилению хронической боли у людей с остеоартритом. Кроме того, другое исследование показало, что сахар может способствовать возникновению хронической боли.

Постоянное чувство голода и неудовлетворённости. Большое количество сахара может повлиять на уровень гормона лептина. Снижение уровня этого вещества приводит обычно к усилению голода и аппетита.

Повышение кровяного давления. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients, показало, что существует сильная связь между увеличением потребления добавленного сахара и более высоким артериальным давлением у людей в возрасте 65-80 лет.