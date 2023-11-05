Стоматолог предупредил об опасности чистки зубов сразу после еды

Стоматологи рекомендуют чистить зубы после приема пищи, чтобы избавиться от остатков еды и обеспечить приятный запах изо рта. Однако это не стоит делать сразу после перекуса, заявил изданию Mirror стоматолог Джей Джоши.

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Как объяснил специалист, после завтрака, обеда и ужина во рту остаются частицы пищи и сахар, благодаря которым размножаются бактерии. Они, в свою очередь, провоцируют развитие кариеса и заболеваний десен.

Но в данном деле не стоит спешить: лучше выждать около получаса и только по прошествии этого времени идти чистить зубы. По словам Джея Джоши, кислые продукты и напитки, например, апельсиновый сок, могут на время смягчить зубную эмаль.

Небольшой временной промежуток позволит слюне нейтрализовать кислоты и реминерализовать зубы, снизив тем самым риск возможного повреждения, рассказал стоматолог.