Что будет с организмом, если есть суп каждый день

В холодный осенний или зимний день тарелка супа действительно может помочь почувствовать себя лучше. Но как влияет на организм регулярное употребление этого блюда?

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При регулярном употреблении супа вас ждут следующие изменения в организме.

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Здоровье вашего кишечника может улучшиться. В овощном супе содержится много клетчатки, которая улучшает пищеварение и насыщает. Также большое количество овощей помогает сделать состав бактерий в кишечнике более разнообразным.

Вы можете получить заряд белка. Куриный суп с лапшой, суп с тушёной говядиной, рамэн - вот лишь некоторые примеры супов, богатых белком. Содержание белка в супе увеличивает добавление в него курицы, рыбы, тофу.

Некоторые супы обладают лечебными свойствами. Классический куриный суп с лапшой обладает лёгким противовоспалительным действием и помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Скорее всего, в супе будут богатые антиоксидантами овощи. Одно исследование показало, что участники, которые каждый день ели овощной суп (в частности, гаспачо), потребляли больше витамина С и антиоксидантов. Это было связано с противовоспалительным действием и меньшим окислительным стрессом.

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Вы сможете быстрее насытиться. Учёные обнаружили, что некоторые виды супа насыщают лучше, чем обычная твёрдая еда. По словам диетолога Лауры Бурак, продукты с более высоким содержанием воды насыщают быстрее.

Вы можете получить больше питательных веществ за меньшее количество калорий. Исследования показали, что суп помогает похудеть, поддерживать целевой вес и снижает вероятность развития ожирения. Из супа на бульоне с большим количеством овощей и бобов вы получите клетчатку, витамины-антиоксиданты А и С, калий.

Вы не всегда будете достаточно сытыми после супа. Некоторые супы не особо сытны, так как в них не хватает основного макроэлемента. Например, сложных углеводов, белка и пр. Добавляйте в супы продукты, содержащие много питательных веществ, чтобы избежать переедания и быстрого появления чувства голода после еды.

Вы можете потреблять много насыщенных жиров. Любой суп на основе сливок будет содержать гораздо больше жиров, чем остальные. Лучше вместо этого ешьте супы на бульоне.

Вы можете получать много натрия. Особенно это касается супов, которые вы заказываете в ресторане.