Эндокринолог предупредила об опасности жиросжигателей

Желающие сбросить вес часто прибегают к жиросжигателям, чтобы ускорить процесс. К каким последствиям может привести такой способ борьбы с лишним весом, aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Прокопенко.

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По словам специалиста, жиросжигатели содержат разные ингредиенты, и чем больше их в составе, тем более непредсказуемой может быть реакция организма. Поэтому безопаснее выбирать монокомпонентные продукты, но даже перед их приемом следует посоветоваться с врачом.

Прокопенко также отметила, что прием жиросжигателей может привести к раздражительности, бессоннице, учащенному сердцебиению. Кроме того, отмечаются и серьезные проблемы – повреждение почек, печени или нарушение работы сердечно-сосудистой системы.