Против рака и лишнего веса: эндокринолог напомнила о пользе популярной закуски

На микрофлору кишечника положительное влияние оказывают ферментированные продукты. Об этом в своем телеграмм-канале заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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К ним относится и квашеная капуста, которая обладает различными полезными свойствами. Так, по словам специалиста, потребление данного продукта предотвращает многие болезни и укрепляет организм.

В частности, квашеная капуста улучшает работу кишечника, снижает онкологические риски, укрепляет иммунитет и уменьшает воздействие конечных продуктов гликирования на организм. Кроме того, популярная закуска насыщает его витаминами и способствует снижению веса, в особенности у женщин, отметила врач.

"Главное не путайте квашеные и маринованные продукты. Те, что готовят с помощью уксуса, целебными свойствами не обладают", – резюмировала эндокринолог.