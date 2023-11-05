$93.04-0.1499.01+0.01

Против онкологии и лишнего веса: эндокринолог Павлова напомнила о пользе популярного продукта

На микрофлору кишечника положительное влияние оказывают ферментированные продукты. Об этом в своем телеграмм-канале заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Против рака и лишнего веса: эндокринолог напомнила о пользе популярной закуски
© Unsplash

К ним относится и квашеная капуста, которая обладает различными полезными свойствами. Так, по словам специалиста, потребление данного продукта предотвращает многие болезни и укрепляет организм.

Когда нужно завтракать, чтобы снизить риск развития диабета

В частности, квашеная капуста улучшает работу кишечника, снижает онкологические риски, укрепляет иммунитет и уменьшает воздействие конечных продуктов гликирования на организм. Кроме того, популярная закуска насыщает его витаминами и способствует снижению веса, в особенности у женщин, отметила врач.

"Главное не путайте квашеные и маринованные продукты. Те, что готовят с помощью уксуса, целебными свойствами не обладают", – резюмировала эндокринолог.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самых полезных продуктах при ожирении и диабете.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости