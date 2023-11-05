Россиянам рассказали об опасности ламп для здоровья

Сокращение дневного света в осенние и зимние месяцы заставляет людей обращаться к искусственному освещению, но есть типы ламп, которые могут быть опасными для здоровья. Эколог и директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik рассказал о том, какие лампы могут создавать риск для здоровья,
Люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Менее опасны энергосберегающие лампы, свернутые в спираль. Но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары. Если такая лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И все эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, потому что обычному человеку сложно разобраться, содержат они ртуть или нет. Антон Ястребцев Эколог и директор лаборатории "Экология жизненного пространства"
Другой важной проблемой является воздействие искусственного освещения на зрение. Некорректно функционирующие лампы, особенно газоразрядные, могут вызывать мерцание света, что в свою очередь может вызвать головную боль, ухудшение зрения и усталость глаз, добавил эксперт.
Наиболее современные лампы, такие как светодиодные, не содержат ртути и не мерцают, что делает их безопасными для здоровья. Кроме того, лампы накаливания, которые существуют с XIX века, также считаются безопасными для здоровья.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.