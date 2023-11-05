Россиянам рассказали об опасности ламп для здоровья

Люминесцентные лампы, длинные трубки, наиболее опасны с точки зрения отравления парами ртути. Менее опасны энергосберегающие лампы, свернутые в спираль. Но и они, и галогенные лампы тоже содержат ртутные пары. Если такая лампочка разбилась, нужно открыть окна и провести влажную уборку, тщательно собрав все осколки. И все эти лампы лучше утилизировать в специальные контейнеры, потому что обычному человеку сложно разобраться, содержат они ртуть или нет. Антон Ястребцев Эколог и директор лаборатории "Экология жизненного пространства"