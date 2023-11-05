Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова назвала три самых полезных осенних продукта. Об этом сообщают «Известия».

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Специалист порекомендовала добавить в рацион тыкву, так как в ней много клетчатки.

«В 100 граммах тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета», — добавила она.

Также полезным осенним овощем является свекла. По словам диетолога, основная ценность этого овоща — антоцианы, которые окрашивают ее в фиолетовый цвет. Тихомирова пояснила, что антоцианы помогают организму бороться со свободными радикалами, останавливают свободное радикальное окисление, а также помогают в борьбе со стрессом и замедляют процессы старения.