Диетолог рассказала о влиянии тыквенных семечек на нервную систему

В осенний период тыква становится настоящей королевой сезона. Этот овощ настолько уникальный продукт, что полезны даже его семечки. Диетолог Наталья Зубарева рассказала об их пользе для нервной системы.

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— В их составе присутствуют растительные волокна, обеспечивающие качественное пищеварение и хорошую работу ЖКТ. Также они богаты микроэлементами, один из самых важных — магний, — пояснила специалист.

По ее словам, магний способствует снижению уровня холестерина в крови и риска развития заболеваний сердца, а также укрепляет нервную систему и улучшает сон.

Кроме того, тыквенные семечки помогают вырабатывать инсулин, формировать костную ткань, синтезировать белки и регулировать жировой и углеводный обмен. Ко всему прочему такой продукт увеличивает выработку «гормона счастья», что, в свою очередь, помогает бороться со стрессом, передает aif.ru.