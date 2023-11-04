Советы травматолога: как избежать травм в гололед

Зима все ближе, и одна из самых частых проблем в это время года – травмы, полученные на льду. В связи с этим "Рамблер" решил поговорить со специалистом и узнать, как можно снизить риски получения травм в гололедицу.

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На наши вопросы ответил врач-травматолог-ортопед высшей категории «СМ-Клиника», к.м.н. Михаил Дорошев.

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Падения на скользкой или неустойчивой поверхности, даже с высоты своего роста, являются самыми частыми причинами обращения к травматологу. Значительная часть этих травм может привести к инвалидизации или даже смерти в ближайшие дни или недели после травмы (например, переломы черепа, позвоночника, шейки бедра). Поэтому очень важно обезопасить себя в период гололеда. Способов минимизации риска получения травмы на льду несколько и все они укладываются в три группы, которые мы рассмотрим ниже.

Избежать перемещений по гололеду

Следите за прогнозом погоды – если обещают гололед или вы его наблюдаете сами, то лучше всего оставаться дома. По словам эксперта, это самый надежный способ предотвращения падений в гололед – 100% результат. Если выходить на улицу все же надо, то необходимо удалить весь лед с территории, по которой вы перемещаетесь или засыпать участки оледеневшей поверхности абразивными веществами (мелкий камень, песок) или химическими реагентами. (Если речь идет об участке собственного дома.)

Улучшить свою физическую форму – развить ловкость, координацию движений, правильную технику падений

Хотя это не гарантирует того, что вы сможете полностью избежать падений в гололед, такая мера позволит снизить риск получения фатальной травмы. Как минимум, пресловутая утренняя гимнастика повышает межмышечную координацию, тонус мышц и подвижность суставов. В идеале записаться на какую-либо спортивную секцию, где регулярно практикуется техника безопасного падения. Например, единоборства, фигурное катание, футбол (особенно техника падения вратаря при защите ворот), хоккей и другие подобные виды спорта. При этом не обязательно регулярно посещать эти секции, а можно просто попросить провести индивидуальное занятие по безопасному падению и страховкам при падении и отрабатывать их дома регулярно.

Так же, как утверждает доктор, полезно будет помнить, что при падении не стоит выставлять руки или ноги в стороны, пытаясь при помощи только одной конечности затормозить падение – это приведет их перелому или вывиху. Также небезопасно откидывать голову назад при падении – это чревато черепно-мозговой травмой или травмой шеи.

Повысить свою устойчивость при помощи обуви и различных приспособлений

Применение специальной обуви, трости, палок для ходьбы позволит повысить вашу устойчивость на скользкой поверхности.

Оптимальным вариантом для безопасного перемещения по льду являются разного рода металлические шипы – ледоступы. Они не очень удобны при переходе на асфальт и плитку, но для перемещения по льду – это самый надежный вариант.

Далее по надежности идет обувь со специальными подошвами, которые имеют вкрапления частиц диоксида кремния для создания абразивной поверхности. Обычная же обувь или даже спецобувь с подошвой на основе полиуретана или резины не обладает достаточно надежной защитой от скольжения, поэтому размер и форма протекторов на такой обуви не спасает от падения при ходьбе по льду.

Но с точки зрения комфорта и улучшения устойчивости и координации, важно подобрать даже обычную обувь правильно. Подошва должна быть упругая, небольшой толщины, сплошная со скрытым небольшим каблуком. Она должная легко гнуться в переднем отделе ботинка и быть жесткой в среднем и заднем отделе. Должно быть наличие протектора любого рисунка, а также надежная фиксация голеностопного сустава, плотное облегание контуров стопы без сдавления. Наличие индивидуальной ортопедической или анатомической стельки повысит устойчивость и выносливость ног при ходьбе.

Во время ходьбы в период гололеда также важно иметь при себе какую-либо дополнительную опору. Если по пути вашего следования есть перила или поручни, то ими надо обязательно воспользоваться. Также будет полезно прихватить с собой, например, лыжные палки или трость. Подъемов в гору или спусков, а также оледенелых ступенек лучше избегать. Там, где это возможно, необходимо воспользоваться личным или общественным транспортом.

Если у вас плохое зрение, то перед выходом на улицу необходимо одеть очки для зрения или контактные линзы – это улучшит вашу координацию и точность движений.