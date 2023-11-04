Привычки жителей «голубых зон» долголетия — как жить дольше

Формула крепкого здоровья проще, чем кажется. Она не заключается в сложных диетах или интенсивных тренировках. Наличие простых полезных привычек – главный залог замедленного старения. Это доказывают жители «голубых зон».

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Это небольшие районы мира, где люди чаще доживают до 100 лет, не теряя активности и бодрости духа. К ним относятся: Ольястра и Барбаджа (Сардиния), остров Окинава (Япония), Лома Линда (Калифорния), Никоя (Коста-Рика) и Икария (Греция). Подробно об этих уникальных зонах мы рассказывали в отдельном обзоре.

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Ирина Дворкина, врач общей практики:

«Питаться натуральной пищей, иметь хобби, регулярно делать зарядку, поддерживать искренние социальные отношения — вот некоторые простые моменты, которые позволяют обитателям «голубых зон» жить долго и счастливо. Давайте разберём весь список и выясним, как это работает».

1. Вместо стула использовать коврик

На Окинаве люди всегда сидят и разминаются на тонких тканевых ковриках. Это позволяет телу совершать более сложные движения и включает в работу разные группы мышц. Также отказ от привычных нам физических удобств заставляет нас быть активными, что ведёт к более здоровому образу жизни.

Замена стула ковром может дать ряд преимуществ. Во-первых, это повышает гибкость и мобильность. Дело в том, что сидение на полу задействует различные мышцы. Это способствует развитию гибкости. Также идёт работа с осанкой. Сидение на полу способствует принятию вертикальной (более естественной) позы, что может уменьшить боль в спине и шее.

2. Иметь активное хобби

Ещё одна стратегия введения движения в наш день — найти занятие или хобби, которое заставляет нас быть более активными. Например, жители «голубых зон» часто занимаются садоводством. Какие плюсы есть у подобного вида активности?

Во-первых, идёт улучшение физического здоровья. Работа в саду включает в себя активные движения, такие как копание, подъём и сгибание, которые могут обеспечить тренировку и укрепить мышцы. Однако стоить внимательно следить за тем, чтобы физические усилия не пошли больше во вред вашему здоровью.

Также мы получаем снятие стресса. Проведение времени на свежем воздухе и работа с растениями оказывают расслабляющий и терапевтический эффект, помогая уменьшить стресс и беспокойство.

И ещё один важный момент — возможность ощутить, что вы чего-то достигли. Наблюдение за прогрессом ваших садовых усилий (ростом растений или созданием красивого пространства) может повысить самооценку и дать ощущение завершённости хотя бы части дел.

3. Питаться «чистой» едой (фермерской)

Еда оказывает огромное влияние на качество жизни. Жители «голубых зон» придерживаются простого фермерского рациона. Эта диета обычно богата клетчаткой, витаминами и минералами растительного происхождения, что может способствовать улучшению общего состояния здоровья и снижению риска хронических заболеваний.

Фермерский рацион ориентирован на местные и сезонные продукты, потенциально более полезные. Урожай небольшой, взращивание лучше контролируется, используются понятные удобрения.

Специалисты также советуют уделять максимум внимания во время приготовления блюд, а также отказаться от любых устройств во время трапезы. Приём пищи – отличный момент для замедления.

4. Спать после обеда

Обычно мы на ходу спешно выпиваем чашку крепкого кофе, чтобы не сбиться с ритма. Однако долгожители рекомендуют уснуть на 15-20 минут. Отдых без шума и отвлекающих факторов поможет восстановить силы для второй половины дня. Чем ещё полезен короткий сон:

5. Поддерживать социальные связи

В «голубых зонах» люди помогают друг другу справляться с жизненными трудностями и вместе решать проблемы. Сегодня мы полностью погружены в свои заботы. Однако жители «голубых зон» уверены, что совместная помощь и борьба с проблемами – важный ключ к долголетию. Например, вы можете заняться волонтёрской деятельностью или интересоваться социальными проблемами.

Это полезно для расширения связей. Взаимодействие с другими людьми увеличивает вашу сеть контактов и может помочь выстроить значимые отношения. Также это влияет на чувство личностного роста и реализации. Вклад в социальные дела и помощь другим обеспечат целью, смыслом и собственным удовлетворением.

6. Чаще бывать на природе

Жалательно переехать в деревню. Мегаполисы переполнены, шумны и загрязнены. Они предлагают множество удобств ценой нашего физического и психологического здоровья. Жизнь вдали от городской суеты способствует расслаблению. Однако важно понимать, что переезд может, напротив, добавить стресса. Возможно, пока стоит просто ввести привычку — чаще выезжать на природу.