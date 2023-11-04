Нарколог назвал опасные последствия сочетания спорта и алкоголя

Нарколог Холдин назвал печальные последствия сочетания спорта и алкоголя
Психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин предостерег любителей спорта от употребления алкоголя. По словам врача, впереди праздничные дни, в которые многие россияне планируют встречи с друзьями в сочетании с занятиями спорта. Лишним в этой комбинации будет именно алкоголь – это может привести к удручающим последствиям.
«При физических нагрузках организм теряет воду. При употреблении алкоголя происходит то же самое. В результате кровь сгущается вдвойне. А это ведет к тромбообразованию», — отмечает Холдин.
Такой «микс» серьезно перегрузит сердечно-сосудистую систему. Сочетание спорта и алкоголя, по мнению врача, может стать смертельным. Поэтому не следует подвергать свой организм такому стрессу и не повторять подобные эксперименты.