Названы полезные свойства черной смородины

Британские ученые выявили эффективность черной смородины, популярной среди российских дачников, в предотвращении сахарного диабета.

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Черная смородина содержит витамин С, антиоксиданты и микроэлементы и помогает при заболеваниях почек, печени и дыхательных путей, а также при атеросклерозе.

По информации, опубликованной в журнале «Food & Function», в исследовании, проведенном Королевским колледжем Лондона, выявили еще одно важное свойство черной смородины – ее способность помогать пациентам с сахарным диабетом второго типа. Положительный эффект объясняется действием фенолов, способных регулировать обмен глюкозы в организме.

Результаты показали, что употребление даже небольшой порции черной смородины ежедневно снижает риск развития сахарного диабета второго типа.