Кардиолог рассказала о полезных для сердца и сосудов продуктах

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк в беседе с Комсомольской правдой рассказала о продуктах, которые способствуют поддержанию тонуса сердца и сосудов. По ее словам, выбор следует отдавать средиземноморской диете, так как она является оптимальной с точки зрения снижения риска различных заболеваний.

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Кроме того, нужно каждый день есть овощи и фрукты, так как их дополнительная порция снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 4%. Также нужно употреблять «правильные» растительные масла.