Эксперты рассказали, почему корицу следует есть чаще

Нотка корицы придаёт пикантность многим блюдам. Однако, помимо приятного запаха и вкуса, специя оказывает положительное влияние на здоровье, говорит диетолог Андра Шмидт.

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Во-первых, корица защищает от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию, опубликованному в «Журнале эндокринного общества», несколько граммов корицы в день снижает уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови.

Также корица оказывает противовоспалительное действие благодаря эфирным маслам и антиоксидантам. Специя обладает и спазмолитическим эффектом — она предотвращает метеоризм и помогает при желудочно-кишечных расстройствах.