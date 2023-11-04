Женщина похудела на 72 килограмма благодаря одному увлечению

Американка Ли Энн Барнс выбросила из дома фритюрницу через несколько лет после того, как в 64 года скончался ее отец. Причина — последствия избыточного веса.

Ли Энн боролась с ненавистными килограммами большую часть жизни, поэтому попыток от них избавиться на ее счету было немало. Будучи неуверенным в себе ребенком, американка обычно заедала депрессию, а чуть похудев, срывалась. Помогла пойти дальше гастрэктомия.

Конечно, после хирургического вмешательства женщина сбросила вес, но не чувствовала удовлетворения. К счастью, руки она не опустила и продолжила искать то, что поможет ей стать здоровой ментально и физически. Наконец неожиданно для себя она поняла, что удовольствие ей приносят прогулки. Она стала ходить — сначала до своего почтового ящика, затем до следующего и так далее вниз по улице. Именно это, говорит Ли Энн, и помогло сбросить 72 килограмма. Начинала она, на минуточку, с 130.