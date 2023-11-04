Врач рассказал, какой продукт заставит кишечник работать

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов объяснил, как на самом деле влияет на работу кишечника употребление блюд с острым перцем, тем самым, который, например, в Китае "едят тазами".

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Дело в том, что содержащийся в продукте капсаицин может улучшить перистальтику кишечника и тем самым стимулировать процесс пищеварения. Кроме того, в продукте много клетчатки, что также хорошо влияет на перистальтику и помогает при запорах. Если есть такая проблема, то "пища с огоньком" зачастую может ее решить. Правда, тут важно, убрав симптом, все же выяснить, что спровоцировало эту проблему, подчеркнул специалист.

Стоит иметь в виду, что можно получить и обратный эффект - поэтому есть много перца, как это делают привыкшие к подобной пище с детства азиаты, не стоит.

"Перец стимулирует моторику кишечника. Это означает, что пища проходит через наш желудочно-кишечный тракт намного быстрее. Но вот небольшой нюанс: из-за этого у нас может возникнуть диарея", - уточнил Вялов.