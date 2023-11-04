Стоматолог рассказал о преимуществах электрических щеток

Новые гаджеты всегда привлекают внимание, но действительно ли они полезны и нужны? Например, электрические зубные щётки — реально ли они лучше обычных или же это просто маркетинговый ход? Есть ли какие-то особенности, которые нужно учитывать при выборе такой щётки? На эти и другие вопросы ответил Вячеслав Минко — стоматолог-ортопед и гнатолог.

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Электрические зубные щётки действительно стали очень популярными, и многие мои пациенты делятся своим опытом их использования. Большинство довольны этим приобретением и отмечают, что домашние процедуры ухода за полостью рта стали более эффективными и при этом занимают меньше времени. А я наблюдаю результаты использования электрощёток и вижу, что состояние зубов моих пациентов становится лучше.

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Плюс зубных электрощёток

Такие щётки действительно лучше справляются с удалением налёта в труднодоступных местах, а значит, снижают риск возникновения кариеса. Но это отнюдь не означает, что обычные щётки стали бесполезным предметом. Современные щётки делают из высококачественных материалов, они обладают эргономичными ручками и головками и способны отлично сделать свою работу. Правда, для этого им нужно больше времени, нежели электрическим.

Также важно понимать: электрическая щётка вовсе не является каким-то волшебным гаджетом, который чистит зубы сам по себе. Любой щёткой нужно правильно пользоваться. Держать щётку нужно под углом 45 градусов и двигать по направлению от десны к краям зубов. От привычных многим движений вправо-влево лучше отказаться, потому что таким образом не очищаются межзубные промежутки.

Может ли электрощётка навредить эмали

Бывает, пациенты высказывают опасения — вдруг электрическая зубная щётка будет слишком активно воздействовать на эмаль, вплоть до её разрушения? Не будет. Разрушить эмаль может скорее неправильно выбранное средство для очищения.

Например, некоторые пациенты сами себе «назначают» отбеливающие зубные пасты, а делать это категорически нельзя. Кто-то чистит зубы содой, которая способна совсем уничтожить защитную эмаль зубов. Всё-таки для ухода за полостью рта нужно выбирать современные средства, которые продаются в отделах гигиены или аптеках.