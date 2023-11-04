5 продуктов, снижающих риск развития деменции

Правильное питание — один из самых важных факторов в профилактики деменции. Стоит помнить, что это тяжёлое заболевание, поражающее головной мозг, не поддаётся лечению, но его возникновение можно предотвратить.

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Вот некоторые продукты, которые помогут в этом:

Рыба

Особенно жирные её виды, такие как лосось, тунец и макрель, богаты омега-3 жирными кислотами, стимулирующими мозговую деятельность. Употребление рыбы улучшает память и концентрацию внимания.

Орехи

Грецкие, миндаль и фундук содержат антиоксиданты и полезные растительные жиры, которые питают клетки мозга.

Фрукты и овощи овощи

Различные ягоды, шпинат, картошка и брокколи богаты антиоксидантами и витаминами, препятствующими повреждению/отмиранию клеток мозга.

Чай

Черный и зеленый чай содержит полифенолы — они чрезвычайно полезны для мозга. Содержащиеся в нём аминокислоты активно восстанавливают нервную систему, например, после стресса. А частые/сильные стрессы "подталкивают" клетки мозга к разрушению.

Оливковое масло

Оливковое масло богато мононенасыщенными жирами, которые могут помочь в поддержании здоровья сердца и мозга. Этот продукт богат фенолами — они, в свою очередь, препятствуют окислительным процессам в тканях головного мозга. Учёные убедились в этом при помощи эксперимента на мышах: пожилые животные получали оливковое масло с пищей, в результате чего у них восстанавливалась память до уровня, аналогичного молодым особям, возвращалась (частично или полностью) координация движений, нарушившаяся из-за возраста.