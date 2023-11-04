Доктор рассказал, как правильно просыпаться

Доктор Губерман рассказал, как правильно просыпаться
Проснуться утром - целое дело, и не всегда это дается легко, особенно в холодное время года, когда световой день сильно сокращается.
Доктор Эндрю Губерман рассказал, что нужно сделать, чтобы пробуждение стало легким и полезным. Его сова приводит издание The Sun.
Обычно первое, что делает просыпающийся человек, - тянется рукой к телефону, чтобы выключить установленный будильник. Звук работает отлично, но этого недостаточно, чтобы проснуться. Для полноценного пробуждения нужен свет, причем желательно солнечный.
Нейробиолог Стэнфордского университета и ведущий одноименного подкаста «Лаборатория Губермана» доктор Эндрю Губерман говорит, что лучше всего сразу после побуждения выйти на улицу. Свежий воздух поможет взбодриться, но главное - это солнечный свет, который поможет человеку почувствовать бодрость и улучшит концентрацию в течение дня.
Доктор Губерман отмечает, чтобы циркадные ритмы человека не сбивались, важно утром увидеть солнечный свет глазами в первые 5-15 минут после пробуждения, а вечером наоборот приглушить освещение в квартире. Искусственный свет - слабая замена солнцу. Поэтому на случай очень плохой погоды, доктор советует хотя бы подойти к окну и посмотреть на солнце.