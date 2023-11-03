Фитнес-эксперт предложил замену пробежкам

«В профессиональном боксе разминка занимает почти половину тренировки и длится 50 минут. Вам столько не нужно, но минут 15-20 на нее потратьте», — предложил он.

Специалист советует начать с обычного бега в течение пяти-семи минут, а после перейти к упражнениям для тренировки вестибулярного аппарата. Он посоветовал бег спиной, бег боком скрещивающимися шагами, движение приставными шагами по два шага одним боком с разворотом и широкими приставными шагами. Каждый вариант выполняется в один круг.