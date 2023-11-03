Названы ведущие к быстрому старению мозга привычки

У одиноких людей и работающих в ночную смену специалистов ускоряется процесс старения мозга, считают американские неврологи Залди Тан и Рэндалл Райт. Их мнение публикует HuffPost.

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Тан рассказал, что социальная изоляция, возникающая после выхода на пенсию или из-за других жизненных обстоятельств, может ускорить процесс старения мозга. Он объяснил, что при взаимодействии с другими людьми человек обрабатывает огромное количество информации и принимает множество решений. «Когда мы этого не делаем, некоторые нервные пути не используются, внимание начинает перенаправляться или рассеиваться. Это может ускорить снижение когнитивных функций», — сказал Тан.

Также, по словам невролога, к быстрому старению мозга ведет привычка игнорировать скачки артериального давления. Он указал, что высокое давление значительно повышает риск развития деменции и старческого слабоумия. Еще одной вредной для мозга привычкой Тан назвал нежелание учиться чему-то новому. «Пластичность — это способность нашего разума и мозга адаптироваться к изменениям. Это возможная причина, почему люди с более высоким уровнем образования имеют меньший риск развития деменции», — сказал Тан.

Рэндалл Райт добавил, что повышенный риск раннего старения мозга существует у людей, которые ведут сидячий образ жизни и постоянно работают по ночам. Он уточнил, что во время сна мозг проводит колоссальную работу, удаляя лишнюю информацию. Если этого не происходит, говорит невролог, то в мозге начинают происходить процессы, похожие на те, что фиксируют у пациентов с болезнью Альцгеймера.